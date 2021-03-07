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محافظ الشرقية يكشف تفاصيل فض حفلي زفاف بسبب كورونا (فيديو)
الأحد 07/مارس/2021 - 06:19 ص
شيماء حسن
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كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفاصيل فض حفلي زفاف في المحافظة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وقال "غراب" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية إنه يتم متابعة الموقف بصورة جيدة لمعرفة مدى الالتزام بالتعليمات التي تم إصدارها إذا كان هناك فرح أو عزاء.
وأكد أنه يتم توقيع الإجراءات القانونية الصارمة في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات الأمنية، مشيرًا إلى أنه يتم توقيع عمل محضر وتوقيع غرامة نتيجة لعدم الالتزام بالـ25% من مساحة القاعة.
وأوضح أنه لابد من الالتزام بالحد الأقصى للأعداد المسموح بها في القاعات المفتوحة حتى لا يكون هناك تكدس بين الأفراد وأن يكون هناك مساحة 2 متر بين الأفراد على الأقل.
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