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بعثة الزمالك تصل مطار قرطاج قبل العودة للقاهرة

الأحد 07/مارس/2021 - 01:00 ص
الزمالك
الزمالك
رامي بيشاي
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وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مطار قرطاج تمهيدا للمغادرة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن تصل البعثة للقاهرة في الرابعة فجرا.

وكان الفريق قد خسر لقاء الترجي التونسي مساء أمس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز مساء الخميس المقبل.

في نفس السياق أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها في حالة انعقاد دائم  لدراسة أحوال الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من الترجي في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بالتنسيق مع المستشار عماد عبد العزيز حلمي رئيس اللجنة المتواجد حاليا في تونس على رأس البعثة.

وتدرس اللجنة الموقف من كل جوانبه، ومناقشة العديد من  الخيارات بهدف تصحيح أوضاع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بالزمالك في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الفريق أمام الترجي التونسي التي انتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي: "أوجه التهنئة إلى فريق الترجي ومدربه على نتيجة المباراة، لكن كان هناك بعض الأمور التي أثرت على نتيجة اللقاء".

وأوضح المدرب البرتغالي: "الشوط الأول كان الاستحواذ والسيطرة للزمالك، ثم فقدنا تركيزنا واهتز مرمانا بهدف لكننا تداركنا الأمر سريعاً بتسجيل هدف التعادل، واهتزت شباك الزمالك بهدفين آخرين بسبب عدم التركيز".

وتابع: "ليس من الطبيعي أن يتم احتساب ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح الترجي، الكرة غريبة ولا تستحق احتساب ركلة جزاء".

وأردف: "الزمالك يملك الطموح من أجل أن يكون بطل لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمنافسة مازالت قائمة للتأهل، وأوجه الشكر إلى اللاعبين على أدائهم في المباراة،".

وأشار باتشيكو إلى أن الزمالك يقع في مجموعة صعبة، لكن الفوز في المباريات المقبلة سيساعد في التأهل من  دوري المجموعات "والفرصة مازالت في أيدينا".

واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته قائلاً: "غياب محمود علاء هو أمر فني أولاً وأخيراً، وبالنسبة لحميد أحداد كان أساسياً معنا قبل أن يتعرض للإصابة، لكننا كنا نحتاجه للاستفادة من تحركاته ومساعدة الفريق في المباراة.

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