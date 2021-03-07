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إسلام جمال يكشف عن علاقته بالنجم تامر حسني وكواليس مسلسل "الدايرة"
الأحد 07/مارس/2021 - 01:45 ص
ولاء عبد الناصر
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كشف الفنان إسلام جمال على علاقته بالنجم تامر حسنى، حيث قال: "تامر حسني أخ كبير لى ويدعمني دايما، ووقف بجانبي في البدايات عندما عملت معه في فيلم "نور عينى".
وأضاف أثناء لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي: "أنا غير متقن للغناء بشكل كبير، وكان تحدي كبير أني أقدم شخصية مغني بالمسلسل ، و أحمد صلاح حسنى و أحمد سمير فرج هما اللى شجعونى أغنى في المسلسل".
يذكر أن آخر أعماله مسلسل "الدايرة"، الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ.
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