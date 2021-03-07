برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي برشلونة تلقى خبرًا سارًا بشأن أحد أهدافه القديمة في الميركاتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن وولفرهامبتون ينوي عرض أداما تراوري، للبيع خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وتابعت الصحيفة، أن وولفرهامبتون سيستمع للعروض المقدمة، لكنه يرغب في الحصول على 45 مليون جنيه إسترليني، مقابل التخلي عن أداما تراوري.





وكان أداما تراوري قد تلقى العديد من العروض من كل من برشلونة ومانشستر سيتي في نهاية الموسم الماضي، لكن وولفرهامبتون طلب 70 مليون جنيه إسترليني، للاستغناء عن اللاعب، مما عطل الصفقة.



