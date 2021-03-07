Advertisements

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

الأحد 07/مارس/2021 - 01:02 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي برشلونة تلقى خبرًا سارًا بشأن أحد أهدافه القديمة في الميركاتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن وولفرهامبتون ينوي عرض أداما تراوري، للبيع خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن وولفرهامبتون سيستمع للعروض المقدمة، لكنه يرغب في الحصول على 45 مليون جنيه إسترليني، مقابل التخلي عن أداما تراوري.

وكان أداما تراوري قد تلقى العديد من العروض من كل من برشلونة ومانشستر سيتي في نهاية الموسم الماضي، لكن وولفرهامبتون طلب 70 مليون جنيه إسترليني، للاستغناء عن اللاعب، مما عطل الصفقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدف برشلونة القديم الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ نصف ساعة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ ساعة

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ ساعتين و 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

12:13 ص

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

01:02 ص

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

12:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات