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محافظ الفيوم يكشف تفاصيل متحف الحفريات بوادي الحيتان (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 03:57 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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كشف أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تفاصيل تفقده لمتحف الحفريات بوادي الحيتان مع نائب وزير السياحة.

وقال "الأنصاري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "إن الفيوم محافظة دسمة بيئيًا وسياحيًا ومفيش حاجة شبها او تنافسها حول العالم كله".

وأضاف محافظ الفيوم، "إن وادي الحيتان من الأماكن التي توصف بأنها في غاية القوة والروعة، وهو بمثابة متحف حضارة مفتوح يحكي ملايين السنين".

وتابع: "البحيرة المسحورة غاية في الروعة والجمال ووزارة البيئة سمحت بوجود بعض المخيمات بالقرب منها، فالمحافظة يوجد بها تركيبة مش موجودة في أماكن كثير في العالم، كما تم الحديث مع أصحاب الصناعات الحرفية ولها طبيعة خاصة".

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