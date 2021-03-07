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مجدى طلبة: تفاوضت كثيرا لكن مفاوضاتي مع دكرنس هي الأسهل

الأحد 07/مارس/2021 - 01:14 ص
مجدي طلبة
مجدي طلبة
هيثم حبيب
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أكد مجدى طلبة المدير الفنى الجديد لدكرنس والذى تم إعلانه مديرا فنيا للفريق الأول لدكرنس أول أمس فى حوار خاص مع "الفجر الرياضى" أنه سعيد بخوض التجربة مع دكرنس وسيسعى جاهدا لتحسين نتائج الفريق بما يتناسب مع الإمكانيات المتواجدة بالنادى وتوفير كل سبل النجاح من قبل مجلس الإدارة.

وأضاف أنه تفاوض كثيرا خلال مسيرته التدريبية مع أندية كثيرة ولكن مفاوضاته مع دكرنس ورئيس مجلس إدارة دكرنس مهندس خضر إبراهيم هى الأسهل خلال مسيرته نظرا لإتفاق وتفاهم الطرفين بشكل واضح وإقتراب الفكر ووجهات النظر.

كما أكد أن إنطباعه عقب متابعة لقاء الفريق أمام حرس الحدود والذى حضره بنفسه من مدرجات ستاد المكس أظهر الكثير من النقاط التى يجب التركيز عليها خلال بدايته مع الفريق والعمل على الإرتقاء بالعامل البدنى للاعبين وأن العناصر المتواجدة مناسبة لتحقيق أهدافه مع الفريق.

وأكد طلبة أنه تولى سابقا قيادة المنتخب الأوليمبى بالإضافة لأندية مثل الشرقية للدخان ، الألومنيوم "مرتين" ، الشعلة السعودى ، الإتفاق السعودى , نجوم المستقبل ، المصرية للإتصالات ، تليفونات بنى سويف ، الفيوم ، الحمام "مرتين" وكانت المرة الأخيرة جيدة ومميزة مع فريق الحمام الظروف الصعبة ونجحنا فى البقاء بالمسابقة بعدما كان الأمل بعيدا تماما.

وكان مجلس إدارة دكرنس برئاسة خضر إبراهيم قد أعلن سابقا إختيار مجدى طلبة لقيادة الفريق خلفا لسعد فاروق والذى رحل عن قيادة الفريق عقب سلسة من النتائج الغير مرضية للجماهير ومجلس الإدارة.

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