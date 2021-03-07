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رجب محروس: ضريبة المرتبات سنوية الحساب شهرية الأداء

الأحد 07/مارس/2021 - 06:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة المرتبات تعتبر سنوية الحساب شهرية الأداء، أي أنه يتم الحصول عليها كل عام، مشيرًا إلى أن من يتخلى عن عمله من أجل امتهان عمل آخر سيلتزم بسداد ضريبة المرتبات، في حين أن العامل بنظام التبعية غير ملزم بسداد الضرائب.

وأضاف "محروس"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن من يعمل بنشاط تجاري أو صناعي أو مهني يخضع لضريبة الدخل بالنظر للأرباح، موضحًا أن كل شخص طبيعي يمارس النشاط بصفة مستقلة عليه تقديم الإقرار الضريبي قبل 31 مارس.

وأوضح أن العاملين بالمحاماة بشكل خاص أو كمحاسب أو كممثل عليهم تقديم الإقرار الضريبي قبل 31 مارس، مشيرًا إلى أن المحامي الذي يتقاضى أتعاب سنوية 100 ألف، يتم حساب الضريبة من خلال ضرب حاصل إيراداته في 90%، متابعًا: "المحامي الذي يتقاضى 100 ألف جنية سيدفع 10 ألف جنيه كضريبة".

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