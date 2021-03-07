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تعليق مفاجئ من عمرو جمال بشأن حاجة الأهلي إلى مهاجم جديد
الأحد 07/مارس/2021 - 01:29 ص
أحمد عصام
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أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش والمعار من الأهلي أن هجوم القلعة الحمراء بخير والنادي لا يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة.
وقال جمال في تصريحاته لبرنامج الماتش أن هناك سوء توفيق للمهاجمين في الأهلي وهذا طبيعي بعد عودة الفريق من كأس العالم للأندية والمجهود الكبير المبذول في تلك البطولة.
وأضاف أن هناك لاعبين كبار بالفريق وفي خط الهجوم سواء والتر بواليا او مروان محسن.
وأتم عمرو جمال حديثه مؤكدا أنه يتمنى بالطبع للعودة إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.
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