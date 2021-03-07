Advertisements

تعليق مفاجئ من عمرو جمال بشأن حاجة الأهلي إلى مهاجم جديد

الأحد 07/مارس/2021 - 01:29 ص
عمرو جمال
عمرو جمال
أحمد عصام
Advertisements


أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش والمعار من الأهلي أن هجوم القلعة الحمراء بخير والنادي لا يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة.

وقال جمال في تصريحاته لبرنامج الماتش أن هناك سوء توفيق للمهاجمين في الأهلي وهذا طبيعي بعد عودة الفريق من كأس العالم للأندية والمجهود الكبير المبذول في تلك البطولة.

وأضاف أن هناك لاعبين كبار بالفريق وفي خط الهجوم سواء والتر بواليا او مروان محسن.

وأتم عمرو جمال حديثه مؤكدا أنه يتمنى بالطبع للعودة إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو جمال رياضة الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ ساعة و 12 دقيقة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعتين

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مفاجئ من عمرو جمال بشأن حاجة الأهلي إلى مهاجم جديد

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

01:02 ص

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

12:13 ص

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

12:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات