إبراهيموفيتش يعود لمنتخب السويد

كشفت تقارير صحفية سويدية، أن يان أندرسون مدرب السويد، حسم قراره بشأن عودة زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي، إلى صفوف منتخب بلاده، خلال الفترة المقبلة.





وكان إبراهيموفيتش قد أعلن اعتزله دوليًا عقب نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2016.





وبحسب موقع "fotbolldirekt" السويدي، فإن أندرسون حسم قراره، ومن المقرر أن يستدعي إبراهيموفيتش خلال التوقف الدولي المقبل في مارس الحالي.





وتابع الموقع، أن إبراهيموفيتش سيشارك مع منتخب السويد في مواجهات كوسوفو وجورجيا وإستونيا.





وكانت هناك العديد من التقارير التي أشارت إلى، أن إبراهيموفيتش سيعود للمشاركة مع السويد في يورو 2020، بعد أن التقى مهاجم ميلان مع أندرسون في نوفمبر الماضي.



