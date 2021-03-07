بشرى تكشف عن أصعب الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني





وأشارت إلى أن الفيلم جعلها شرسة، مضيفة: "أنا دائما أحلامى بخلص فيها تارى"، ونفسيًا لابد أن تنتصر لنفسك وأنا أرى أن التمثيل مهنة علاجية.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشري مسلسل "القمر آخر الدنيا"، حيث تدور اﻷحداث حول عائلة "دلال"، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجئ باختفاء والدتها "كريمة"، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد، والمسلسل من تأليف محمود الورداني، وإخراج تامر حمزة







كشفت الفنانة بشرى عن أصعب الأدوار التي قدمتها فى مشوارها الفني، حيث قالت: دورى فى فيلم 678، وهو دور المرأة التى تم التحرش بها".وتابعت خلال لقائها مع النجم أمير كرارة فى برنامج "سهرانين"، "وهذا الدور جعلنى أكتئب لفترة وكانت تلك فترة زواجى، ما دفع المخرج فى آخر أيام التصوير يدخل لى ويقول "إنتى مش فايزة إنتى بشرى، افتكرى ده كويس".