جريمة استمرت 24 ساعة.. معاقة خرجت بمفردها فوجدت مصيرا كارثيا

المكان: بالقرب من محطة الجيزة.. والوقت: في وضح النهار.. والمشهد: فتاة معاقة ذهنيا خرجت من منزلها ووصلت إلى هذه المحطة، والتبس عليها الأمر ولم تستطع العودة لمنزلها مرة أخرى، بينما يوجد على الناحية الأخرى من المشهد، شابان يوسوس لهما الشيطان بالاستحواذ على الفتاة لمدة يوم واغتصابها ثم تركها، مستغلان في ذلك إعاقتها، وظنا منهما أنهما سيفلتان من العقاب.





اقترب الشابان إلى الفتاة، وكانت الخطة التي وضعها الشيطان في عقليهما كالتالي: يستدرجانها، ثم يغتصبانها، فاقتربا منها ولبسا رداء الطيبين والشباب الشهم، وعرضا عليها أن يوصلاها إلى المنزل، ولم تخونهما الفتاة المسكينة، ولم تعلم أنها ستكون ضحية لهما بعد ساعات قليلة.





استدرجاها إلى إحدى الشقق

استطاع الشابان استدراج الفتاة، وذهبا بها إلى شقة خاصة بأحد أصدقائهما، وهجما عليها كالحيوانات المفترسة، وظلا يتناوبان على اغتصابها لمدة يوم كامل، وبعدما أشبعا رغباتهما الدنيئة، تركاها في الشارع في حالة لا تسر عدو أو حبيب.





هذا، وتلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من سيدة يفيد بغياب ابنتها المعاقة صاحبة العشرين عاما، وأكدت التحريات أن الفتاة تعرضت للاغتصاب من قبل شابين، وتوصلت إلى مكان الفتاة، وبالحديث معها تمكنت القوات من القبض على المتهمين والذين تعرفت عليهما الضحية.



