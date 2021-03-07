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اليوم.. صرف الدفعة الأخيرة لمنحة العمالة غير المنتظمة

الأحد 07/مارس/2021 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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تقوم الحكومة، اليوم الأحد، بصرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية المقدمة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر أخرى، تخفيفًا للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة.

وأهاب مجلس الوزراء بالمستحقين للمنحة من العمالة غير المنتظمة، عدم التوجه إلى الأماكن المقرر الصرف منها إلا بعد إفادتهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة بموعد التواجد، وذلك حرصا على سلامتهم في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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