اليوم.. صرف الدفعة الأخيرة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تقوم الحكومة، اليوم الأحد، بصرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية المقدمة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر أخرى، تخفيفًا للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة.



