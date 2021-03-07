ميدو: الأهلي حرم نفسه من فوز مستحق أمام فيتا كلوب

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، إيجابيًا بهدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الرعونة في إنهاء الهجمات حرمت الأهلي من فوز مستحق على فيتا كلوب".





وتابع، "فريق فيتا كلوب عادي جدًا، وركلة الجزاء التي تم احتسابها لهم في المباراة، لا أساس لها من الصحة".





ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر في واحدة.



