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ماذا فعلت زوجة خالد الصاوي عندما طلب منها أن يغازل الفتيات؟

الأحد 07/مارس/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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قال الفنان خالد الصاوى، أنه عضَّ كلبا وهو طفل، وما دفعه لذلك أن الكلب عضّه، فرد له العضة كرد فعل.


وأضاف الصاوي  خلال لقائه مع النجم أمير كرارة فى برنامج"سهرانين"، "بعد زواجى بعام سافرت لأسبانيا أنا وزوجتى ودخلنا شاطئ هناك فوجدت نفسى أرتدى نظارة سوداء وأنظر على النساء".


واستكمل "وهنا شعرت بتأنيب الضمير فقلت لزوجتى أنا عاوز أنظر للنساء على الشاطئ فرحبت وبدأت تختار لى من أنظر لهن وهنا ظهر خبثها فوجدتها تشاور على الأشياء التى لاتعجبني".


يذكر أن الفنان خالد الصاوى يشارك فى مسلسل " القاهرة كابول" المقرر عرضه فى رمضان المقبل وهو من بطولة طارق لطفى، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام على، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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