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شديد البرودة ليلا ودافئ نهارا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد
الأحد 07/مارس/2021 - 02:09 ص
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 7 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الأحد نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط احيانًا.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الأحد ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية بارد على السواحل الشمالية الشرقية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس.
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