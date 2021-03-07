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شديد البرودة ليلا ودافئ نهارا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

الأحد 07/مارس/2021 - 02:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 7 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط احيانًا.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية بارد على السواحل الشمالية الشرقية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس.

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