شديد البرودة ليلا ودافئ نهارا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 7 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأحد نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط احيانًا.

- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأحد ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية بارد على السواحل الشمالية الشرقية.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- طقس بارد على جنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.