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قلق في دورتموند قبل مواجهة إشبيلية بدوري أبطال أوروبا

الأحد 07/مارس/2021 - 02:03 ص
هالاند
هالاند
وكالات
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غادر نجم بروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، مباراة فريقه أمام الغريم التقليدي بايرن ميونخ في "كلاسيكو"، ألمانيا السبت في قمة الجولة الـ24، والتي حسمها الفريق "البافاري" بنتيجة 4-2، بداعي الإصابة في كاحل القدم اليمنى.

وتعرض النجم الشاب، الذي تألق خلال الوقت الذي شارك فيه، وتكفل بتسجيل هدفي فريقه في اللقاء، لكدمة قوية في كرة مشتركة مع المدافع جيروم بواتينج.

وبعد دقائق من عودة اللاعب للملعب بعد تلقيه العلاج، اضطر للخروج في الدقيقة 60 ونزل بدلاً منه شتيفن تيجيس.

وتأتي إصابة صاحب الـ20 عاماً لتبعث القلق داخل قلوب جماهير "أسود الفستفاليا" قبل أيام من المواجهة الحاسمة أمام إشبيلية الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وكان الفريق الألماني وضع أكثر من قدم في دور الثمانية بفوزه في مباراة الذهاب على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، بالفوز 3-2.

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