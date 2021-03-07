بشرى تكشف تفاصيل واقعة استدعائها للتجنيد





كشفت النجمة بشرى، عن أغرب موقف تعرضت له وهى فى الصغر، حيث قالت: "أتذكر مرة وأنا صغيره قام زوج خالتى بحلق شعرى أنا وإبنته كنوع من أنواع العقاب ووالدتى تفاجأت بذلك".



وأضافت أثناء لقائها مع النجم أمير كرارة فى برنامج "سهرانين" "أنا كنت أكره اسمى لأنهم كانوا يندهونى "بشبرا"، وفى إحدى المرات طلبونى للتجنيد ظنا منهم أننى ولد وموظف شئون الطلبة تفاجأ بأننى فتاة".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشري مسلسل "القمر آخر الدنيا"، حيث تدور اﻷحداث حول عائلة "دلال"، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجئ باختفاء والدتها "كريمة"، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد، والمسلسل من تأليف محمود الورداني، وإخراج تامر حمزة.