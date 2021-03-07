موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على أتلتيكو مدريد، على ملعب واندا متروبوليتانو اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.





وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل الروخي بلانكوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة من 24 مباراة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف برشلونة، وله مباراة مؤجلة.





بينما يتواجد الميرنجي في المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 53 نقطة من 25 مباراة، بفارق الأهداف عن البلوغرانا صاحب المركز الثاني.



