على غرار كهربا.. مصطفى يونس: نجم الزمالك سينضم للأهلي الموسم المقبل

أكد مصطفي يونس لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن اللاعب أحمد سيد زيزو سينتقل إلى الفريق الأحمر خلال فتره الإنتقالات الصيفية القادمة.





وعبر قناته على "يوتيوب"، قال يونس "عقدت جلسة بين مسؤولي النادي الأهلي ووالد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وأبدوا رغبة شديدة في ضمه إلى صفوف القلعة الحمراء، ووالده رحب بذلك".





وتابع: "في ذات الوقت، مسؤولوا نادي بيراميدز تواصلوا مع اللاعب، ولكن عائلته تميل لأجل أن ينضم زيزو لفريق الأهلي".





مضيفاً: "لكن ماذا نسمي ذلك؟، هل نسميه استغلال الفرص؟، أم مبادئ، أم أخلاقيات، أم أنا أقوي فريقي وليس لي علاقة بأحد؟!، وهل كان خروج زيزو للإمارات (كوبري) من أجل العودة للأهلي؟".



