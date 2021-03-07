Advertisements

على غرار كهربا.. مصطفى يونس: نجم الزمالك سينضم للأهلي الموسم المقبل

الأحد 07/مارس/2021 - 02:29 ص
الزمالك
الزمالك
محمد نادر
Advertisements
أكد مصطفي يونس لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن اللاعب أحمد سيد زيزو سينتقل إلى الفريق الأحمر خلال فتره الإنتقالات الصيفية القادمة.

وعبر قناته على "يوتيوب"، قال يونس "عقدت جلسة بين مسؤولي النادي الأهلي ووالد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وأبدوا رغبة شديدة في ضمه إلى صفوف القلعة الحمراء، ووالده رحب بذلك".

وتابع: "في ذات الوقت، مسؤولوا نادي بيراميدز تواصلوا مع اللاعب، ولكن عائلته تميل لأجل أن ينضم زيزو لفريق الأهلي".

مضيفاً: "لكن ماذا نسمي ذلك؟، هل نسميه استغلال الفرص؟، أم مبادئ، أم أخلاقيات، أم أنا أقوي فريقي وليس لي علاقة بأحد؟!، وهل كان خروج زيزو للإمارات (كوبري) من أجل العودة للأهلي؟".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى يونس سيد زيزو رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق مفاجئ من عمرو جمال بشأن حاجة الأهلي إلى مهاجم جديد

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 30 دقيقة

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 10 ساعة

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

01:02 ص

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

12:13 ص

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

10:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات