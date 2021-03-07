عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عدم ضم لاعب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي محمود عبد المنعم كهربا لمعسكر الفراعنة القادم والذي سيتخلله مواجهتان أمام كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري.





وقال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول فى تصريحات تليفزيونية:" كهربا لن ينضم لمنتخب مصر بعد عقوبة الأهلي".





وأضاف:" مينفعش يبقي لاعب معاقب مع ناديه وأضمه للمنتخب الوطني، ولكن إذا كانت ناحية فنية فى لاعب لم يشارك بصفة أساسية أو يشارك على فترات هنا أنا أقوم بحساباتى ،ولكن عندما يكون معاقب من ناديه لن ينضم للمنتخب".





وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.





ويواجه المنتخب الوطني الأول نظيره كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم سيكون رئيس البعثة الخاصة بالمنتخب الوطني المسافرة إلى كينيا.



