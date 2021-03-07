عاجل.. إيناس عزالدين تعلن لـ"الفجر الفني" تعافيها من "كورونا"





أعلنت الفنانة إيناس عز الدين، تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد الذي سبق وأن أعلنت إصابتها به.





وأضافت إيناس في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" قائلة: "الحمد لله بعد 10 أيام من إصابتى، أجريت أشعة على الصدر، لأن الالتهاب الرئوي كان صعب للغاية".





وتابعت: "الحمد الله وجدت تحسنًا كبيرًا وهذا ما جعل الطبيب المعالج يغير العلاج".



