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عاجل.. إيناس عزالدين تعلن لـ"الفجر الفني" تعافيها من "كورونا"

الأحد 07/مارس/2021 - 03:18 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلنت الفنانة إيناس عز الدين، تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد الذي سبق وأن أعلنت إصابتها به.

وأضافت إيناس في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" قائلة: "الحمد لله بعد 10 أيام من إصابتى، أجريت أشعة  على الصدر، لأن الالتهاب الرئوي كان صعب للغاية".

وتابعت: "الحمد الله وجدت تحسنًا كبيرًا وهذا ما جعل الطبيب المعالج يغير العلاج".

يذكر أن إيناس عز الدين أصيبت منذ فترة بفيروس كورونا، حيث كانت تعانى من آلام فى عظامها وصداع مزمن، وظهور بعض الأعراض مثل ضيق التنفس وارتفاع فى درجة الحرارة ورشح.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس ايناس عز الدين

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