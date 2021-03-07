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موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

الأحد 07/مارس/2021 - 02:57 ص
ديربي مانشستر
ديربي مانشستر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي مانشستر سيتي نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثاني.

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