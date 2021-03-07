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انقسام داخل منتخب مصر بسبب الحارس الثالث

الأحد 07/مارس/2021 - 03:26 ص
حسام البدري
حسام البدري
محمد سامي
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يشهد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، حالة من الانقسام حول اختيار الحارس الثالث، في قائمة الفراعنة خلال معسكر شهر مارس الحالي، إستعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ويريد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، ضم عمر رضوان حارس نادي أسوان والمنتخب الأولمبي، بجانب الثنائي محمد الشناوى، ومحمد أبوجبل.

وعلى الجانب الآخر متمسك أيمن طاهر مدرب الحراس، بضم محمد بسام حارس فريق طلائع الجيش، مع الشناوي وأبو جبل، على أن تتم المفاضلة بين عمر رضوان، والهانى سليمان حارس سموحة، لاختيار أحدهما كحارس رابع.

وسيتم حسم القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل تجمع اللاعبين فى المعسكر، حيث ستقام مباراتي كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الحالي.

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