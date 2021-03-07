تعرف على قائمة الريال قبل مواجهة أتلتيكو في ديربي مدريد

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة أتليتكو مدريد، المقرر إقامتها غدًا الأحد في إطار مباريات الجولة 26 في الليجا.





وجاءت قائمة الميرنجي خالية من الرباعي، إيدين هازارد، وسيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وماريانو دياز، بينما عاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.





وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:





حراسة المرمى: كورتوا، ألتوبي، لونين.

خط الدفاع: ميليتاو، ناتشو، فاران، ميندي، مارسيلو، أودريوزولا.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، رودريجو، هوجو دورو.



