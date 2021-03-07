Advertisements

تعرف على قائمة الريال قبل مواجهة أتلتيكو في ديربي مدريد

الأحد 07/مارس/2021 - 03:26 ص
زيدان
زيدان
محمد سامي
Advertisements
كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة أتليتكو مدريد، المقرر إقامتها غدًا الأحد في إطار مباريات الجولة 26 في الليجا.

وجاءت قائمة الميرنجي خالية من الرباعي، إيدين هازارد، وسيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وماريانو دياز، بينما عاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا، ألتوبي، لونين.
خط الدفاع: ميليتاو، ناتشو، فاران، ميندي، مارسيلو، أودريوزولا.
خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، فالفيردي.
خط الهجوم: كريم بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، رودريجو، هوجو دورو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة اخبار الرياضة اتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

على غرار كهربا.. مصطفى يونس: نجم الزمالك سينضم للأهلي الموسم المقبل

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 10 ساعة

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

02:51 ص

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

01:02 ص

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

12:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات