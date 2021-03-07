Advertisements

فنان شهير يتزوج للمرة الخامسة

الأحد 07/مارس/2021 - 03:52 ص
بوابة الفجر
Advertisements


أعلن نجم هوليوود الأمريكي، نيكولاس كيج، أمس الجمعة، زواجه ودخوله "القفص الذهبي" للمرة الخامسة.

وبحسب مجلة "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكية، فقد تزوج كيج (57 عاما) من فتاة تدعى، ريكو شيباتا، والتي تبلغ من العمر 26 عاما.

وأشار نيكولاس كيج في بيان إلى أن تزوج من شيباتا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وقال معلقا: "نحن سعداء للغاية".

وبحسب متحدث باسم كيج، فقد التقى بعروسه ريكو شيباتا في اليابان منذ أكثر من عام.

ومن أبرز زيجات نيكولاس كيج، الممثلة الأمريكية باتريشيا أركيت، وليزا ماري بريسلي، ولديه ولدين هما الممثل ويستون من زواجه من كريستينا فولتون، وكال إل من زواجه من أليس كيم.

وكان أحدث ظهور سينمائي لنيكولاس كيج هو تجسيده لدور حارس عقار صامت في فيلم الكوميديا المرعب "willy's Wonderland".

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على قائمة الريال قبل مواجهة أتلتيكو في ديربي مدريد

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 12 ساعة

على غرار كهربا.. مصطفى يونس: نجم الزمالك سينضم للأهلي الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

دبلوماسي سابق: "خذوا حذركم".. عنوان زيارة الرئيس السيسي إلى السودان (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

02:51 ص

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

01:02 ص

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

12:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات