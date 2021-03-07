فنان شهير يتزوج للمرة الخامسة





أعلن نجم هوليوود الأمريكي، نيكولاس كيج، أمس الجمعة، زواجه ودخوله "القفص الذهبي" للمرة الخامسة.





وبحسب مجلة "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكية، فقد تزوج كيج (57 عاما) من فتاة تدعى، ريكو شيباتا، والتي تبلغ من العمر 26 عاما.





وأشار نيكولاس كيج في بيان إلى أن تزوج من شيباتا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وقال معلقا: "نحن سعداء للغاية".





وبحسب متحدث باسم كيج، فقد التقى بعروسه ريكو شيباتا في اليابان منذ أكثر من عام.





ومن أبرز زيجات نيكولاس كيج، الممثلة الأمريكية باتريشيا أركيت، وليزا ماري بريسلي، ولديه ولدين هما الممثل ويستون من زواجه من كريستينا فولتون، وكال إل من زواجه من أليس كيم.





وكان أحدث ظهور سينمائي لنيكولاس كيج هو تجسيده لدور حارس عقار صامت في فيلم الكوميديا المرعب "willy's Wonderland".