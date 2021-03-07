موسيماني يحسم موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام الإسماعيلي

قرر المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلى، عدم المجازفة بالمحترف التونسى علي معلول، الظهير الأيسر للفريق في مباراة الإسماعيلي.





ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم الموافق 10 مارس، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.





ويأتي هذا القرار من موسيمانى، خوفًا من تجدد إصابة معلول، وغيابه عن المباريات المهمة خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها مباراة الزمالك فى إبريل القادم.





ويأمل موسيماني في ان يكون الظهير الأيسر، جاهزًا لموقعة فيتا كلوب في الجولة الرابعة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم 16 مارس الحالي.



