نجم برشلونة مطلوب في مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع أحد النجوم الشباب البارزين في صفوف برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن مانشستر يونايتد قدم عرضًا لمسئولي برشلونة من أجل التعاقد مع النجم الإسباني الشاب إيايكس موريبا.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد لم يكن النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع موريبا لكن النجم الإسباني حصل أيضًا على عرض من لايبزيج الألماني.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن الأندية تحاول استغلال أن عقد موريبا مع برشلونة ينتهي في العام المقبل.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الشرط الجزائي في عقد موريبا مع برشلونة يبلغ 89 مليون جنيه إسترليني.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وكيل أعمال موريبا هو جوناثان بارنيت الذي اشتهر بتمثيل العديد من النجوم على رأسهم الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني المعار إلى توتنهام الإنجليزي.



