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غضب داخل اتحاد الكرة بسبب تقنية الفيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 04:31 ص
احمد مجاهد
احمد مجاهد
ريهام عبد المحسن
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سادت حالة من الغضب الشديد بين مسئولي اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري التي يرأسها أحمد مجاهد وذلك بسبب الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو (الفار) في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتجاهلت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو تلبية مطالب اتحاد الكرة من حيث توفير سيارات جديدة بأجهزة استقبال جديدة بالإضافة إلى أجهزة سيميولاتور وغيرها من الأشياء الأخرى على الرغم من أن المهلة تنتهي مطلع شهر أبريل المقبل.

واستقرت اللجنة الثلاثية في اتحاد الكرة على استدعاء مسئولي شركة تقنية الفيديو من أجل الاجتماع معهم في الأيام القليلة القادمة ومعرفة أسباب عدم جلب المعدات التي تم الاتفاق عليها وحسم مصير الاتفاق من أجل البحث عن شركة جديدة في حالة عدم تنفيذ الشركة الإسبانية لطلبات الجبلاية.

وعقد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية اجتماع في وقت سابق مع مسئولي شركة تقنية الفيديو أثناء بطولة كأس العالم للأندية الذي أقيم في الشهر الماضي في قطر.

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تقنية الفيديو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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