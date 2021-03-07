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بروسيا دورتموند يلمح لميركاتو صيفي ضعيف بسبب كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 04:31 ص
دورتموند
دورتموند
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند الألماني استبعد حدوث انتقالات كبيرة الصيف المقبل في أوروبا، حيث تواصل جائحة كورونا الإضرار بالأمور المالية للأندية.

وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها شبكة سكاي البريطانية: "لا أعتقد حدوث أي أمور جنونية, أعلم الموقف في الدوريات الأوروبية بشكل جيد، الأمور تزداد سوءا".

وأضاف: " سيكون هناك استثناء وحيد لبعض الأندية القليلة التي تدعمها دول كاملة وتجد طرق ووسائل لضخ الأموال".

وتابع: " لا أتوقع أيضا وجود عروض كبيرة للاعبي الدوري الألماني ".

واختتم فاتسكه تصريحاته قائلا: " بروسيا دورتموند يواجه خسائر تصل إلى 75 مليون يورو أي ما يعادل90 مليون دولار في الموسم الحالي وهو ما أدى لتكهنات تشير إلى أنه قد يضطر لبيع نجوم من الفريق أبرزهم إيرلينج هالاند أو جادون سانشو مقابل أموال كثيرة".

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