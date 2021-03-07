البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

كشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن مصير عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقرر له مارس الجاري.





موقف وردة والمحمدي من منتخب مصر

وأوضح المصدر أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لم يأخذ قرارا باستدعاء عمرو وردة وأحمد المحمدي، لمعسكر الفراعنة المقبل.





وتابع المصدر أن انضمام عمرو وردة وأحمد المحمدي في المعسكر المقبل أمر مستبعد لأسباب فنية وفقا لرؤية حسام البدري، حيث إن مركز لاعب باوك اليوناني مليء باللاعبين المميزين تحت رأس الحربة.





وأكمل المصدر موضحا أن أحمد المحمدي لاعب يملك الخبرات، ولكن حسام البدري هدفه النزول بأعمار الاعبين حيث يبلغ لاعب أستون فيلا 33 عامًا.





وفي سياق آخر، يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري ضمن إطار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.



