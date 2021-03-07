نكبة ليفربول تعيده إلى هدف قديم

يعيش ليفربول واحدة من أسوأ مواسمه منذ تولي الألمانى يورجن كلوب الإداره الفنية للفريق في 2015 حيث تلقى الهزيمه في ثمان مبارايات جعلت فكرة المحافظة على لقبه باتت مستحيلة.





ونتيجة لتذبذب نتائج الفريق هذا الموسم أعاد الألماني يورجن كلوب فكرة التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويعاني ليفربول من إصابات عديدة على مستوى خط الدفاع لحقت بكل من الهولندي فيرجيل فان دايك، والكاميروني جوال ماتيب، والإنجليزي جو جوميز، لاعبو الفريق.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة بيلد ،"فإن ليفربول عاد للإهتمام بالحصول على توقيع السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة".





ويأتي ذلك بعد الإصابات العديدة التي لحقت بالفريق على مستوى المدافعين مما زاد من مخاوف الريدز من استكمال الدوري على هذه الوتيرة.





.مما دفع الألماني إلى طلب الحصول على مدافع آخر من الفئة الأولى على غرار فان دايك.





وأشارت : "نابولي قد يضطر إلى بيع أحد نجومه في الصيف المقبل، بسبب الأزمة المالية التي ضربت النادي عقب وباء كورونا."





وأوضحت :"نابولي قد يضطر إلى بيع أحد نجومه في الصيف المقبل، بسبب الأزمة المالية التي ضربت النادي عقب وباء كورونا."





جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في المركز السابع برصيد 43 نقطة من 27 لقاء فاز في 12 وتعادل 7 بينما حلت به الخسارة في 8 مناسبات.



