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أحمد صلاح حسني: لحنت لعمرو دياب وحماقي وشيرين.. ومفاجاة للجمهور قريبا
الأحد 07/مارس/2021 - 05:16 ص
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قال الفنان احمد صلاح، إنه قام بتلحين عدد من الاغاني لعمرو دياب وحماقى و شيرين وسيرين عبد النور، كما قام و قام بغناء اغنية انا معاك برتاح لعمرو دياب في الاستديو.
وأكد في تصريحات تلفزيونية، انه بيحب حماقى جدا ولحن له اغانى كتير وغنى اغنية "ده اللى وأنا معاه" لحماقى ، كما قام بتلحين اعصابه تلاجة لشيرين، إضافة لتلحينه اغانى لحسام حبيب واصالة وهيثم شاكر .
و اشار احمد صلاح حسنى انه في مجموعة من الالحان ستكون مفاجأة للجمهور الفترة القادمةً .
وأضاف عملى فى مجال الموسيقى ساعدتى انى اغير طبقات صوتى و طلع تونات مختلفة ساعدتنى فى التمثيل و غيرت تون صوتى فى مسلسل الفتوة
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