أحمد صلاح حسني: لحنت لعمرو دياب وحماقي وشيرين.. ومفاجاة للجمهور قريبا

قال الفنان احمد صلاح، إنه قام بتلحين عدد من الاغاني لعمرو دياب وحماقى و شيرين وسيرين عبد النور، كما قام و قام بغناء اغنية انا معاك برتاح لعمرو دياب في الاستديو.





وأكد في تصريحات تلفزيونية، انه بيحب حماقى جدا ولحن له اغانى كتير وغنى اغنية "ده اللى وأنا معاه" لحماقى ، كما قام بتلحين اعصابه تلاجة لشيرين، إضافة لتلحينه اغانى لحسام حبيب واصالة وهيثم شاكر .





و اشار احمد صلاح حسنى انه في مجموعة من الالحان ستكون مفاجأة للجمهور الفترة القادمةً .





وأضاف عملى فى مجال الموسيقى ساعدتى انى اغير طبقات صوتى و طلع تونات مختلفة ساعدتنى فى التمثيل و غيرت تون صوتى فى مسلسل الفتوة