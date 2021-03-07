صدمة جديدة لمحمود كهربا

كشف أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن القرار النهائي بشأن ضم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، إلى معسكر الفراعنة القادم.





ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وأوضح العضو أن حسام البدري استقر على عدم ضم محمود كهربا للمعسكر المقبل، وبشكل نهائي، خاصة في ظل ابتعاده عن المباريات، بعد قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء بتجميده لمدة شهر وتغريمه لعدم الالتزام.





وشدد على أن مركز محمود كهربا في المنتخب يوجد به وفرة من اللاعبين ولا توجد أزمة في الاستعانة بلاعب آخر بديلًا له في المعسكر.



