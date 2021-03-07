حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

دشنت جماهير ليفربول حملة جمع التبرعات للنادي الإنجليزي، رغبة في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





تبرعات ليفربول لضم كيليان مبابي





وذكرت منصة «GoFundMe» الأمريكية، أن جماهير ليفربول الإنجليزي دشنت حملة لجمع التبرعات من خلال هذه المنصة الشهيرة، من أجل تمويل بطل البيرميرليج، لضم كيليان مبابي في الصيف المقبل.





وأوضح الموقع أن جماهير ليفربول شعرت بالقلق خاصة بعد اقتراب رحيل محمد صلاح خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، لاسيما وأن عدة تقارير التى أشارت إلى إمكانية انضمامه لأحد قطبى الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة.





ويعاني الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، من تراجع في نتائج الريدز جعلت بطل البيرميرليج في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد الخسارة أمام تشيلسي في الجولة الـ29.



