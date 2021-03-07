منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة المحترفين

كشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، عن حقيقة أزمة استقدام اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة المقرر له مارس الجاري استعدادا لمباراة كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





حقيقة أزمة المحترفين في منتخب مصر





وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري تواصل مع اللاعبين المحترفين المقرر ضمهم للمعسكر، حيث أكد الاعبين لجهاز الفراعنة أنه لا يوجد صعوبة في اللحاق بالمعسكر المقبل، باستثناء المحترفين بالدوري الإنجليزي بسبب إجراءات الحجر الصحي.





وأكد المصدر أن لاعبي المنتخب الوطني المحترفين سيلحقون ببعثة منتخب مصر في كينيا مباشرة لارتباطهم بمباريات مع فرقهم يوم 21 مارس الجاري، وهو قبل انطلاق الأجندة الدولية بيوم واحد.





وأتم المصدر موضحا أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استقر على ضم 6 محترفين هم: محمد صلاح (ليفربول)، محمود تريزيجيه (أستون فيلا)، محمد النني (آرسنال)، مصطفى محمد (جالاتا سراي)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس)، أحمد حجازي (اتحاد جدة).





الجدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض مواحهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 آمارس الجاري ضمن إطار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.



