مفاجأة بشأن سبب تراجع مستوى نجم الزمالك

ألمحت تقارير صحفية أن تراجع مستوى أحمد سيد زيزو نجم الزمالك في الفترة الأخيرة يعود إلى رغبة الأهلي في التعاقد معه لكن زيزو مرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي في الموسم المقبل مما أجّل التفاوض بينه وبين الأهلي.





وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بنادي الأهلي بعقد أكثر من جلسة مفاوضات مع زيزو في الفترة الأخيرة لكن تم تأجيل أي محادثات خاصة باللعب للأهلي قبل الرحيل عز الزمالك في الصيف المقبل.





ويعتبر زيزو واحد من ضمن العناصر التي نالت إعجاب لجنة التعاقدات في الأهلي في الفترة الأخيرة ولكن التعاقد معه سيكون بحسب رغبته وقرار إدارة الأهلي خصوصا أن زيزو مرتبط بعقد مع الزمالك ولا يمكن التحدث عن ذلك الآن.





وأصبح رحيل زيزو عن الزمالك أمر مؤكد بعد وصوله عرضين من الإمارات من كلا من الوصل والعين وقد يكون انتقاله لأحدهما بمثابة ترانزيت من أجل عودته إلى مصر مرة أخرى إلى صفوف الأهلي.





ونفت إدارة الأهلي وجود أي مفاوضات مع زيزو في الوقت الراهن لكن نجم الزمالك يبقى الهدف الأهم للأهلي في المرحلة المقبلة في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز وهو ما يبحث عنه المارد الأحمر في المرحلة المقبلة بالإضافة إلى رغبة زيزو نفسه في ارتداء قميص الأهلي خصوصا أنه ينتمي لأسرة أهلاوية وكانت رغبته في اللعب للأهلي قبل خوض تجربته الاحترافية في بلجيكا والبرتغال.





وكان زيزو على أعتاب الإنضمام إلى الأهلي أثناء فترة تواجد محمد فضل في منصب مدير التعاقدات في الأهلي لكن المفاوضات لم تكتمل بعد رحيل فضل ولم يجد زيزو أمامه سوى العودة إلى مصر بعد مفاوضات الزمالك.





ويحصل زيزو حاليا من الزمالك على مبلغ 2.2 مليون جنيه سنويا ولكنه طلب مؤخرا الحصول على 15 مليون جنيه من أجل تجديد عقده ولكن إدارة القلعة البيضاء رفضت طلبه.





وينتهي عقد زيزو مع الزمالك في صيف 2022 بعد أن انضم له من موريرنسي البرتغالي في يناير 2019 ولمدة 3 مواسم ولا يمتلك أي شرط جزائي في عقده مع القلعة البيضاء وأصبح رحيله في يد إدارة الفارس الأبيض.



