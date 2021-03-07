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علاء عبد العال يقدم نصيحة خاصة إلى محمد صلاح بشأن مغادرة ليفربول

الأحد 07/مارس/2021 - 07:01 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد عصام
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أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان ، أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في ليفربول يجب عليه أن يدرس قراره جيدا قبل الرحيل عن فريقه.

وقال عبد العال في تصريحاته لبرنامج الماتش أن خسارة فريق أسوان من بيراميدز في مسابقة الدوري المصري لا تعبر عن سير المباراة نهائيا. 

وتابع أن بيراميدز سنحت له فرصة أو اثنين فقط طوال المباراة مؤكدا أن فريقه قدم مباراة جيدة خلال اللقاء. 

وأضاف عبد العال أن بطولة الدوري صعبة هذا الموسم والدور الثاني من المسابقة سيكون لتجميع النقاط.

وأردف مدرب أسوان أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة في اللقاء المقبل من الدوري. 

وأتم أن سموحة فريق جيد رغم أنه لا يحقق الفوز ويعد أكثر الفرق تعادلا في الدوري.

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محمد صلاح ليفربول علاء عبد العال

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