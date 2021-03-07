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رضا البلتاجي ينتقد حكم مواجهة الأهلي وفيتا كلوب

الأحد 07/مارس/2021 - 07:00 ص
الاهلي وفيتا
الاهلي وفيتا
أحمد عصام
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يرى رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحكم رضوان جيد جانبه التوفيق في احتساب ركلة جزاء فيتا كلوب أمام الأهلي في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار البلتاجي في تصريحات لبرنامج "الماتش"، إن رضوان جيد جانبه الصواب والطبيعي أنه إذا أراد أن يجامل فريقا سيجامل صاحب الأرض، مشيرًا إلى أنه كان يظن وقت مشاهدة المباراة أن قراره صحيحًا، خاصة وأنه لم يكن مترددا في احتساب اللعبة.

ولفت إلى أن رضوان جيد من الحكام المميزين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ومتوقعًا أن يكون ضمن قائمة حكام كأس العالم 2022.

وكان الأهلي تعادل مع فيتا كلوب بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب ستاد القاهرة الدولي، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط متساويا مع فيتا كلوب خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 7 نقاط.

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