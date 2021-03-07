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موسيماني محبط بعد تعثر الأهلي أمام فيتا كلوب

الأحد 07/مارس/2021 - 07:33 ص
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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وصف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة فريقه أمام فيتا كلوب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بالدرامية.

وقال موسيماني عقب نهاية المباراة :"لم أرى مثل هذه المباراة التي كانت درامية ولكن هذه هي كرة القدم وعلينا أن ننقبل رغم أنه من الصعب التقبل الأمر بهذا الشكل".

وأضاف :"المباراة كانت سريعة في أحداثها وكان لدينا الكثير من الفرص لتسجيل الأهداف ولكن هذا جزء من كرة القدم لا يوجد أمامنا فرصة حاليا إلا الفوز على فيتا كلوب في ملعبه.

وتابع :"وضعنا أنفسنا في هذا الموقف ولكن أثق في اللاعبين ولا بد من نرى ما هي نهاية المجموعة وأثق في فريقي".

وزاد :"لا نلعب بوالتر بواليا طول الوقت وأنا لا اعتمد عليه في جميع المباريات وفي أخر مباراة اعتمدنا على محمد شريف ولم يسجل هدف".

وواصل :"خلال المباراة قمنا بمضاعفة الشق الهجومي، ونحن أضعنا فرص كثيرة جدا في المباراة".

وأشار :"ماذا نفعل عندما يصاب لاعب وحاولنا اللعب بأيمن وهو ليس أفضل شخص في هذا المكان ولكنه يحاول".

وأوضح :"الجميع شاهد اللعبة التي احتسب ركلة جزاء ولكن أنا لا اتحدث عن التحكيم، وأنا شاهدت  اللعبة مرة أخرى نحن لم نخسر بسبب ضربة الجزاء ولا أريد الحديث عن الحكام لقد خسرنا النقاط بسبب أننا أضعنا الكثير من الفرص في الشوط الأول والثاني".

وأشار :"النتيجة محبطة لي وللجميع ولكن هذه هي كرة القدم، ولكن أنا أحتاج لهؤلاء اللاعبين الذين فازوا بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مشددا على أنه لا بد أن يذهب إلى فيتا كلوب في الكونغو من أجل تحقيق الفوز".

واختتم حديثه :"إضاعة الفرص طبيعي، فالأداء كان جيد للغاية لكن النتيجة ليست جيدة، لا يزال أمامنا 3 مباريات رغم أن الموضوع قلق في الوقت الحالي قبل 3 مباريات من نهاية دوري المجموعات".

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