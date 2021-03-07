المغنية الأمريكية كاردي بي تغلق حسابها على تويتر





أغلقت مغنية الراب الأمريكية، كاردي بي، حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد أن تعرضت لهجوم حاد بسبب دمية.





وكانت كاردي بي (28 عاما) أعلنت عن طرحها دمية جديدة تشبه ملامحها، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إلا أن إعلانها لم يلق قبولا من جانب معجبيها، الذين طالبوها في المقابل بإنتاج أغاني جديدة بدلا من إصدار منتجات، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.





وبعد تعرضها لهجوم وانتقادات بسبب الدمية، وجهت كاردي بي رسالة إلى جمهورها عبر حسابها على "إنستغرام"، وأكدت في بث مباشر لها أنه أثناء عملها على موسيقى جديدة، يجب على معجبيها التحلي بالصبر لأنها تركز على مشاريع أخرى تساعدها في بناء ثروتها الصافية".





وقالت في البث المباشر: "أواجه الكثير من الضغوط، أنا أعمل على الكثير من الأشياء لإرضاء الناس، أريد إرضاء المعجبين، لأنكم كنتم تطلبون مني شيئا منذ فترة طويلة جدا لا أستطيع أن أخبركم بها، وأنا أفعل ذلك من أجلكم".





ثم سألت كاردي بي منتقديها بسبب انشغالها بأعمال أخرى بدلا من الموسيقى والغناء قائلة: "كيف يفترض أن أكون ثرية، وكيف سأستطيع أن أبني صافي ثروتي".





وكانت كاردي بي أكدت لمتابعيها البالغ عددهم 84 مليون في رسالة مصورة لها على "إنستغرام" أن ما دفعها لاقتحام مجال تصنيع الدمى هو أنها أم لفتاة.