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بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد السقوط أمام الترجي

الأحد 07/مارس/2021 - 05:23 ص
بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
الفجر الرياضي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة فجر اليوم قادمة من تونس بعد مواجهة الترجي التونسي مساء أمس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني منح اللاعبين راحة من المران اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز مساء الخميس المقبل.

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