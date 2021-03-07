ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه لابد من إبعاد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن جونيور اجايي هو الأفضل لقيادة هجوم الأحمر.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حسين الشحات لابد أن يجلس على مقاعد البدلاء، في التوقيت الحالي، وجونيور اجايي هو الوحيد الذي يعطي ثقلًا للأهلي في الخط الأمامي".





وتابع، "مشكلة الأهلي الحقيقية في الثلث الأخير، وبواليا يحتاج إلى فرص كثيرة لكي يسجل، ومعظم قرارات أفشة على المرمي خاطئة".





واستكمل، "موسيماني لم يحسن استغلال الثقة التي عاد له بها محمد شريف، والأنسب لقيادة خط هجوم الأهلي في التوقيت الحالي في رأيي، هو البدء بجونيور اجايي في مركز المهاجم الصريح، ومحمد شريف في مركز الجناح الأيسر".





وكان الأهلي تعادل إيجابياً بهدفين أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



