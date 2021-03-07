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ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

الأحد 07/مارس/2021 - 08:01 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي
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علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الترجي التونسي، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن مشكلة الزمالك الحقيقية خارج الملعب، مشيراً إلى أن هناك بعض الأشياء غير طبيعية داخل الفريق.

وتابع، "الزمالك مازال يمتلك فرصة التأهل من دور المجموعات، والفريق قادر على الفوز بجميع المباريات المقبلة، يجب أن يؤمن اللاعبون بأنفسهم وقدرتهم على التأهل كما فعلوا من قبل في الكونفدرالية".

واضاف، "هناك عدد من لاعبي الزمالك يقومون بعمل اشياء كان من الصعب عليهم أن يقوموا بها في السابق".

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الكلمات المفتاحية

ميدو ازمة الزمالك

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