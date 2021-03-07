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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأحد

الأحد 07/مارس/2021 - 08:01 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
عبد القادر عرابي
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حقق يوفنتوس فوزاً هاماً على ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في قمة مواجهات الجولة 26 من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت بملعب أليانز ستاديوم.

سجل ثلاثية يوفنتوس، ألفارو موراتا (هدفين) وأدريان رابيو، بينما سجل خواكين كوريا هدف لاتسيو.

وفي لقاءات أخرى، تغلب أودينيزي على ضيفه ساسولو بهدفين نظيفين، بينما تعادل سبيزيا مع بينيفينتو 1-1.
وتقام اليوم الأحد، العديد من المباريات، أبرزها لقاء روما وضيفه جنوى، وهيلاس فيرونا أمام ميلان، ونابولي وبولونيا.

وتختتم المباريات مساء الأثنين بلقاء يجمع إنتر ميلان بضيفه أتالانتا.

وعلى صعيد صراع الهدافين، مازال كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، يغرد وحيداً في الصدارة برصيد 20 هدفاً، رغم أنه لم يسجل ضد لاتسيو.

وينافس الدون، روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان برصيد 18 هدفاً.

وأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل لقاءات الأحد على النحو التالي.

1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 20 هدفاً.
2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 18 هدفاً.
3- لويس مورييل (أتالانتا) – 15 هدفاً.
4- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 14 هدفاً.
5- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 14 هدفاً.
6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 13 هدفاً.
7- جواو بيدرو (كالياري) – 12 هدفاً.
8- أندريا بيلوتي (تورينو) – 11 هدفاً.
9- لورينز إنسيني (نابولي) – 11 هدفاً.
10- فرانشيسكو كابوتو (ساسولو) – 11 هدفاً.

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ترتيب الدوري الايطالي

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