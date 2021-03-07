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أحمد صلاح حسني: عرض المسلسلات خارج سباق دراما رمضان فكرة "هايلة"

الأحد 07/مارس/2021 - 07:52 ص
بوابة الفجر
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وصف النجم احمد صلاح حسنى، فكرة عرض المسلسلات خارج رمضان بأنها فكرة "هايلة " لأننا أيقنا أن شهر رمضان به عدد كبير جدا من المسلسلات.. ولدينا وقت طويل خذلت باقي الشهور علي ان نعرض مسلسلات متميزة . 
 
و اضاف احمد خلال حلول ابطال مسلسل الدايرة مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، اننا خلال آخر عاميين قمنا باذاعة عدد كبير ممن المسلسلات المتميزة خارج شهر رمضان  ونقدم أعمالًا جيدة تستحق المشاهدة مثل شهر رمضان . 

و طالب عمرو الليثى من احمد صلاح القيام بدور دكتور نفسي على الهواء و قام احمد بسؤال الليثى مجموعة أسئلة لتحليل شخصيه ، و سؤال ايناس كامل ايضاً مجموعة أسئلة ، كما سئل اسلام جمال ايضاً .

واوضح احمد صلاح في تحليل النفسي للاعلامي  عمرو الليثى ان  ما يشتكيه ليس له علاج لانه  فعلا بيخاف من ربنا و دى نعمه ربنا وضعها فيك علشان تفضل قريب منه . 

و قال احمد صلاح في تحليله لشخصية ايناس كامل عايشه في اجواء هادئة نوع ما ،و مش قادرة تاخد ريسك في حياتها بس سيأتي وقت وتاخد الريسك ده . 

و قال احمد صلاح في تحليله لشخصية اسلام جمال مشكلته لا يرى الشر و الحاجة الوحشة ، ولهذا لما بيتوجع بيتوجع اوى .

و عقب اسلام جمال ان احمدصلاح حسني  اخ لى و انسان جدع جدا و مريح جدا في الشعل معاه و بره الشغل احنا أصحاب .

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