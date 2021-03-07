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حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 7 مارس 2021.. "مشاكلك في طريقها للحل"

الأحد 07/مارس/2021 - 07:08 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
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يوافق اليوم 7 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 7 مارس 2021.

برج الحمل: إحرص على تأمين نفسك باحتياطيات ماليّة جانبيّة بعيدًا عن عيون الجميع بمن فيهم زوجتك، درهم وقاية.

برج الثور: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.

برج الجوزاء: النّظام والرّوتين مهما كان مزعجًا فقد تم صنعه لسبب وجيه، تعطيلك عن الحركة السريعة لتأخذ المزيد من الحذر وتفحص التوافه الصغيرة الماكرة.

برج السّرطان: إحترس لألفاظك فهناك من ينتظر زلّة لسان تصدرعنك،إن كنت وضعت بيضك كله فى سلّة-وظيفة واحدة فهذا سبب أدعى لتكون حذرًا.

برج الأسد: إن كنت عازبًا وصادفت عرضًا للتعرّف على عروسة فلا تهمل الدّعوة،إن كنت خاطبًا أومتزوّجًا فاليوم يحمل رومانسيّة مُرتفعة بمشيئة الله تَعَالى.

برج العذراء: أحلام اليقظة والإنفصال عن الواقع تحدث للجميع،لكن الإنغماس فيها لن يؤدى لأى نتيجة، قم بإنهاء تلك الحالة قبل أن تتسبب بأخطاء فى العمل.

برج الميزان: قد تتمكّن من ترميم علاقة قديمة مُتضرّرة وإعادة الودّ لشخص من الماضى، لكن لاتتوقّع نجاح محاولتك بنسبة مائة بالمائة.

برج العقرب: تعرف متى تتحدث ومتى تسكت وفى أىّ إتجاه تتحرّك، حافظ على مشاريعك طىّ الكتمان بعيدًا عن عيون الغيورين والحسودين أعداء النجاح.

برج القوس: حجم تقدّمك مهما كان بطيئًا لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ، أنجز القليل، لكن أنجزه بإتقان.

برج الجدى: سَدّد فواتيرك وأقساطك الشّهريّة قبل أن تبدأ بتوريط نفسك بعمليّة شراء جديدة قد تكون مغرية لكنّها كافية للتضييق على مصروف أسرتك الشّهرى.

برج الدّلو: السّيارة لاتسير دون وقود فلاتنْسَ وجبة الإفطار لتمدّك بالطاقة، ووقود منزلك ليمدّك بالهدوء، كلمات تشجيع لوالدتك أو زوجتك.

برج الحُوت: لسانك وعباراتك مثل قطرات العسل تعمل المعجزات لتنقية العلاقات المتوترة مع الآخرين، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن-الدّيون، بمشيئة الله تَعَالى.

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