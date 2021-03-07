Advertisements

شبورة ورياح واضطراب في الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

الأحد 07/مارس/2021 - 07:12 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 7 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط احيانًا.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية بارد على السواحل الشمالية الشرقية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم بوابة الفجر الفجر الطقس الشبوره المائيه الارصاد

أخبار تهمك

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ حوالي 7 ساعات

رضا البلتاجي ينتقد حكم مواجهة الأهلي وفيتا كلوب

منذ 34 دقيقة

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

جريمة استمرت 24 ساعة.. معاقة خرجت بمفردها فوجدت مصيرا كارثيا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 15 ساعة

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة بشأن سبب تراجع مستوى نجم الزمالك

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

شديد البرودة.. تفاصيل طقس اليوم الجمعة

شبورة وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

شديد البرودة.. الأرصاد تُحذر من طقس السبت

شبورة مائية صباحًا على هذه المناطق.. الأرصاد تُحذر

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة .. شديد البرودة ليلا

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

صدمة جديدة لمحمود كهربا

06:01 ص

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

06:01 ص

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

02:51 ص

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

05:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات