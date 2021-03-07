مصرع طالب بطلق ناري في الرأس بقنا

عثر الأهالي، قرية العجالين، في مركز قوص، صباح اليوم الأحد، على جثة طالب مصاب بطلق ناري، في ظروف غامضة.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا بالعثور على جثة موسى عبدالعظيم أحمد، 16 عاما، طالب مصاب بطلق ناري، في ظروف غامضة.



