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مصرع طالب بطلق ناري في الرأس بقنا

الأحد 07/مارس/2021 - 07:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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عثر الأهالي، قرية العجالين، في مركز قوص، صباح اليوم الأحد، على جثة طالب مصاب بطلق ناري، في ظروف غامضة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا بالعثور على جثة موسى عبدالعظيم أحمد، 16 عاما، طالب مصاب بطلق ناري، في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

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مصرع طالب قنا بوابة الفجر الفجر

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