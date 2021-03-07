Advertisements

تجمع مئات المتظاهرين التايلانديين للمطالبة بإطلاق سراح القادة

الأحد 07/مارس/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة التايلاندية مساء أمس السبت، لمطالبة السلطات بالإفراج عن بعض قادة الاحتجاج من السجن، في تحد لأمر صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة بحظر التجمعات العامة في المدينة.

ظهرت حركة احتجاجية يقودها الشباب العام الماضي تدعو إلى استقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا، زعيم المجلس العسكري السابق، وإصلاح النظام الملكي القوي. ورفضت المحاكم التايلاندية طلبات أخيرة للإفراج بكفالة عن بعض قادة الاحتجاج المسجونين. وهتف المتظاهرون بصوت واحد "أطلقوا سراح أصدقائنا" فيما تجمعوا أمام محكمة الجنايات التي كانت محاطة بالأسلاك الشائكة. شوهدت شاحنة خراطيم المياه خلف بوابات الفناء.

وقالوا أيضا "ألغوا 112"، في إشارة إلى قانون الإساءة إلى الذات الملكية في تايلاند، أو المادة 112 من القانون الجنائي التايلاندي، التي تحظر على أي شخص إهانة الملك أو تشويه سمعته. وأحرق عدد من المتظاهرين صور الملك في المسيرة. كما قادت مجموعات منفصلة احتجاجين آخرين في مواقع أخرى في بانكوك.

في وقت سابق يوم السبت، حذرت الشرطة المتظاهرين من أنهم معرضون لخطر الاعتقال وأن الشرطة قد تستخدم إجراءات أكثر صرامة إذا أصبح المتظاهرون غير منضبطين. وقال بيا تافيشاي، نائب مفوض مكتب شرطة العاصمة بانكوك، في مؤتمر صحفي "الاحتجاجات غير قانونية.. أي شخص ينضم أو يدعو الآخرين للانضمام هو انتهاك للقانون".


واستخدمت الشرطة الرصاص المطاطي لأول مرة يوم الأحد الماضي وكذلك الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. وأصيب عشرة متظاهرين و26 شرطيا. وحث رئيس الوزراء التايلانديين في بث صوتي صباح السبت، التايلانديين على احترام القانون وتجنب الصراع.

قال برايوت، الذي وصل إلى السلطة لأول مرة بعد قيادة انقلاب عسكري في عام 2014: "علينا أن نحب بعضنا البعض وأن نتحد، لا منقسمين، ونحترم القانون". ورفض القصر الملكي التعليق بشكل مباشر على الاحتجاجات، لكن قال برايوت ومسؤولين حكوميين إن انتقاد الملك غير قانوني وغير مناسب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تايلاند احتجاجات

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ 34 دقيقة

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأحد

منذ ساعة

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن سبب تراجع مستوى نجم الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

شرطة هونج كونج تستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين (فيديو)

اندلاع أعمال عنف بعد مسيرة احتجاج في وسط مدينة هونج كونج

موجة جديدة من الاحتجاجات في هونج كونج

شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لوقف الاحتجاج

الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق المحتجين في هونج كونج

عشرات الجرحى أثناء اشتباك قوات الأمن مع المتظاهرين في بيروت

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

صدمة جديدة لمحمود كهربا

06:01 ص

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

07:31 ص

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

02:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات