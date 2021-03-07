Advertisements

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو

الأحد 07/مارس/2021 - 08:30 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد ٧ مارس.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٥٨ نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:

1 – أتلتيكو مدريد – 58 نقطة
2 – برشلونة – 56 نقطة
3 – ريال مدريد – 53 نقطة
4 – إشبيلية – 48 نقطة
5 – ريال سوسيداد – 42 نقطة
6 – ريال بيتيس – 39 نقطة
7 – فياريال – 37 نقطة
8 – غرناطة – 33 نقطة
9 – ليفانتي – 32 نقطة
10 – فالنسيا – 30 نقطة
11 – سيلتا فيجو – 30 نقطة
12 – أتلتيك بيلباو – 30 نقطة
13 – أوساسونا – 28 نقطة
14 – قادش – 28 نقطة
15 – خيتافي – 27 نقطة
16- بلد الوليد – 25 نقطة
17- إلتشي – 24 نقطة
18- إيبار – 22 نقطة
19- ديبورتيفو ألافيس – 22 نقطة
20 – هويسكا – 20 نقطة

أخبار تهمك

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأحد

منذ ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة بشأن سبب تراجع مستوى نجم الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ ساعة و نصف

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ حوالي 8 ساعات

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ 34 دقيقة

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

صدمة جديدة لمحمود كهربا

06:01 ص

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

07:31 ص

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

02:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات