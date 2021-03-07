جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد ٧ مارس.





ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٥٨ نقطة.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:





1 – أتلتيكو مدريد – 58 نقطة

2 – برشلونة – 56 نقطة

3 – ريال مدريد – 53 نقطة

4 – إشبيلية – 48 نقطة

5 – ريال سوسيداد – 42 نقطة

6 – ريال بيتيس – 39 نقطة

7 – فياريال – 37 نقطة

8 – غرناطة – 33 نقطة

9 – ليفانتي – 32 نقطة

10 – فالنسيا – 30 نقطة

11 – سيلتا فيجو – 30 نقطة

12 – أتلتيك بيلباو – 30 نقطة

13 – أوساسونا – 28 نقطة

14 – قادش – 28 نقطة

15 – خيتافي – 27 نقطة

16- بلد الوليد – 25 نقطة

17- إلتشي – 24 نقطة

18- إيبار – 22 نقطة

19- ديبورتيفو ألافيس – 22 نقطة

20 – هويسكا – 20 نقطة



